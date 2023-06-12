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Erzurum'da 20 düzensiz göçmen yakalandı

Erzurum'da 20 düzensiz göçmen yakalandı

Güncel Haberler

Erzurum'un Karayazı ilçesinde, yurda yasa dışı yollarla giren Afganistan uyruklu 20 düzensiz göçmen yakalandı.

Erzurum'un Karayazı ilçesinde, yurda yasa dışı yollarla giren Afganistan uyruklu 20 düzensiz göçmen yakalandı.

Karayazı İlçe Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe kırsalında icra edilen önleyici kolluk faaliyeti kapsamında, yaya olarak ilerlemeye çalışan düzensiz göçmenleri fark etti.

Yakalanan Afganistan uyruklu 20 düzensiz göçmen, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA / Faruk Küçük - Güncel

Afganistan Hisarcık Karayazı Erzurum Güncel Haberler

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