Erzurum'da 2 üniversite öğrencisinin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı - Haberler

ERZURUM (AA) - Erzurum'da otomobili ile yolun karşısına geçmeye çalışan 2 üniversite öğrencisine çarparak ölümüne sebep olduğu ileri sürülen ve hakkında yakalama kararı çıkarılan sürücü tutuklandı.

Erzurum-Çat kara yolunda, yolun karşısına geçmeye çalışan Nezahat Tanas (24) ile arkadaşı Zeynep Bağrıyanık'a (22) 3 gün önce otomobili ile çarparak hayatını kaybetmelerine neden olduğu gerekçesiyle hakkında tutuklanmaya yönelik yakalama kararı çıkarılan O.K, gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen O.K, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay

Erzurum-Çat kara yolunda 11 Mayıs'ta yolun karşısına geçmeye çalışırken O.K. idaresindeki 25 AP 901 plakalı otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü son sınıf öğrencilerinden Nezahat Tanas ile arkadaşı Zeynep Bağrıyanık tedavi gördükleri hastanede vefat etmişti.

Kazanın ardından gözaltına alınan O.K, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği Erzurum Adalet Sarayında, mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış ve Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca bu karara yapılan itiraz üzerine O.K. hakkında tutuklanmaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı.