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Erzurum'da 2 bin rakımlı Tepebaşı Geçidi'nde ulaşım güçlükle sağlanıyor

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Erzurum'da 2 bin rakımlı Tepebaşı Geçidi'nde ulaşım güçlükle sağlanıyor

Erzurum'un Aşkale ilçesinde 2 bin 57 rakımlı Tepebaşı Geçidi'nde kar ve tipi dolayısıyla ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Erzurum'un Aşkale ilçesinde 2 bin 57 rakımlı Tepebaşı Geçidi'nde kar ve tipi dolayısıyla ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Bölgede iki gündür aralıklarla yağan kar, yüksek kesimlerde tipi şeklinde etkili oluyor.

Aşkale ile Erzincan'ın Tercan ilçesi arasındaki 2 bin 57 rakımlı Tepebaşı Geçidi'nde ulaşımı aksattı.

Kar ve tipi dolayısıyla bazı araçların mahsur kaldığı yolda, Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin kar temizleme ve tuzlama çalışmaları devam ediyor.

Yolda mahsur kalan araçlar çekiciyle kurtarılmaya çalışılıyor.

Kaynak: AA / Güncel

Tepebaşı Erzincan Erzurum Tercan Güncel Haberler

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