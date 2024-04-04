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Erzurum'da 186 şüpheli yakalandı

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Erzurum'da geçen ay, çeşitli suçlardan aranan 186 şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde mart ayında gerçekleştirilen operasyon ve denetimlerde 113 bin 470 kişi sorgulandı.

Ekiplerce yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 186 şüpheli yakalandı.

Yapılan trafik denetimlerinde ise 15 bin 795 araç kontrol edilerek 154 sürücüye ceza kesildi.

Ekiplerce 892 umuma açık iş yeri, 676 park ve bahçe ile 1902 metruk bina kontrol edildi, 224 yoklama kaçağı tespit edildi.

Çalışmalarda, 8'i kuru sıkı 16 tabanca, 62 bıçak, 67 fişek, 3 kilo 3,6 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Kaynak: AA / Güncel

Erzurum Güvenlik Uyuşturucu Suç Operasyon 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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