Erzurum'da 1645 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 1 zanlı tutuklandı

Erzurum'da düzenlenen operasyonda 1645 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 1 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılığı önleme çalışmaları kapsamında K.S'nin ev ve iş yerinde yaptıkları aramada 1645 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.