Erzurum'da 16 Yaşındaki Genç Evinde Ölü Bulundu

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Palandöken ilçesinde 16 yaşındaki İshak K, evinde hareketsiz halde bulundu. Olayın ardından yapılan sağlık kontrolünde gencin hayatını kaybettiği belirlendi ve cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Erzurum'un Palandöken ilçesinde 16 yaşındaki genç evinde ölü bulundu.

Müftü Solakzade Mahallesi 11. Sokak'taki bir apartmanda ikamet eden İshak K'nin (16) annesi, akşam saatlerinde eve girdiğinde oğlunu hareketsiz halde buldu.

Apartman sakinlerinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine adrese, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde gencin hayatını kaybettiği belirlendi.

Savcı ve olay yeri ekiplerinin incelemelerinin ardından İshak K'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Erzurum Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Tevhid Furkan Nehri - Güncel
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