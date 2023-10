Erzurum'da 16 Aranan Şahıs Yakalandı

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri şehir genelinde yaptıkları operasyon ve çalışmalarla haklarında arama ve tutuklama kararı olan 16 şahıs hakkında işlem yaptılar.

Erzurum'da polisi kamu düzeninin sağlanması ve aranan şahısların yakalanması için çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik adli mercilerden alınan arama kararları doğrultusunda eşzamanlı operasyonlar yaptı. Erzurum Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi, "Erzurum Asliye Ceza İlamat Masasınca hakkında Hırsızlık suçundan 18 yıl 4 ay hapis cezası bulunan S.K. isimli şahıs tarafımızca yakalanmış, adli işlemlerin akabinde Erzurum Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir. Erzurum Taşra İlamat Masasınca hakkında 'Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık' suçundan 15 yıl 11 ay 5 gün hapis cezası bulunan U.C. isimli şahıs tarafımızca yakalanmış, adli işlemlerin akabinde Erzurum Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir. Erzurum Asliye Ceza İlamat Masasınca hakkında Yaralama ve Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Satın Almak, Kullanmak veya Bulundurmak suçlarından 10 Yıl 12 Gün hapis cezası bulunan H.Ç. isimli şahıs tarafımızca yakalanmış, adli işlemlerin akabinde Erzurum Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir. Erzurum Taşra İlamat Masasınca hakkında Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan 8 Yıl 2 Ay hapis cezası bulunan C.Y. isimli şahıs tarafımızca yakalanmış, adli işlemlerin akabinde Erzurum Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir. Erzurum Ağır Ceza İlamat Masasınca hakkında Kasten Öldürme suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan M.A.K. isimli şahıs tarafımızca yakalanmış, adli işlemlerin akabinde Erzurum Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir. Hınıs İlamat ve İnfaz Bürosunca hakkında 'Büyük veya Küçükbaş Hayvan Hakkında Hırsızlık' suçundan 3 yıl 6 ay hapis cezası bulunan C.A. isimli şahıs tarafımızca yakalanmış, adli işlemlerin akabinde Erzurum Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir. Erzurum Asliye Ceza İlamat Masasınca hakkında Silahla Tehdit suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası bulunan C.K. isimli şahıs tarafımızca yakalanmış, adli işlemlerin akabinde Erzurum Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir. Horasan İlamat ve İnfaz Bürosunca hakkında Kasten Yaralama suçundan 1 Yıl 6 Ay 22 Gün hapis cezası bulunan M.K. isimli şahıs tarafımızca yakalanmış, adli işlemlerin akabinde Erzurum Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir. 9. Erzurum Asliye Ceza İlamat Masasınca hakkında Basit Yaralama ve Alkol veya Uyuşturucu Maddenin Etkisi Altındayken Araç Kullanma suçlarından 10 Ay hapis cezası bulunan Ö.Ç. isimli şahıs tarafımızca yakalanmış, adli işlemlerin akabinde Erzurum Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir. Erzurum Asliye Ceza İlamat Masasınca hakkında Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma suçundan 5 ay hapis cezası bulunan A.S. isimli şahıs tarafımızca yakalanmış, adli işlemlerin akabinde Erzurum Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir. Sivas İlamat ve İnfaz Bürosunca hakkında Hakaret suçundan 1 ay 26 gün hapis cezası bulunan K.P. isimli şahıs tarafımızca yakalanmış, adli işlemlerin akabinde Erzurum Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir. Erzurum Ailenin Korunması İnfaz Masasınca hakkında Çekle İlgili Karşılıksızdır İşlemi Yapılmasına Sebebiyet Verme suçundan Adli Para cezası bulunan F.Y. isimli şahıs tarafımızca yakalanmış, adli işlemlerin akabinde Erzurum Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir. Erzurum Asliye Ceza İlamat Masasınca hakkında Basit Yaralama suçundan Adli Para hapis cezası bulunan E.T. isimli şahıs tarafımızca yakalanmış, adli işlemlerin akabinde Erzurum Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir. Horasan Asliye Ceza Mahkemesince hakkında Basit Yaralama suçundan Yakalama Kararı bulunan S.D. isimli şahıs tarafımızca yakalanmış, adli işlemlerin akabinde serbest bırakılmıştır. Osmaniye 2. Asliye Ceza Mahkemesince hakkında Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma suçundan Yakalama Kararı bulunan E.T. isimli şahıs tarafımızca yakalanmış, adli işlemlerin akabinde serbest bırakılmıştır. Siirt 3. Ağır Ceza Mahkemesince hakkında Dolandırıcılık suçundan Yakalama Kararı bulunan B.Ş. isimli şahıs tarafımızca yakalanmış, adli işlemlerin akabinde serbest bırakılmıştır." - ERZURUM