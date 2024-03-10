Erzurum'da 133 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor
Erzurum'da olumsuz hava koşulları nedeniyle kırsaldaki 133 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolların açılması için karla mücadele çalışmasını sürdürüyor.
Erzurum'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 133 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.
Kentte aralıklarla etkili olan kar yağışı nedeniyle kırsaldaki 133 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.
Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolların açılması için karla mücadele çalışmasını sürdürüyor.