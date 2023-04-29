Erzurum'da 13 yaşındaki çocuk tartıştığı kişiyi bıçaklayarak öldürdü

Erzurum'un Palandöken ilçesinde 13 yaşında bir çocuk husumetli olduğu kişiyi bıçaklayarak öldürdü.

Erzurum'un Palandöken ilçesinde 13 yaşında bir çocuk husumetli olduğu kişiyi bıçaklayarak öldürdü.

Yunus Emre Mahallesi 100 Yıl Caddesi'nde, M.A.Y.Ç. (13) ile geçen yıl ağabeyini pompalı tüfekle yaraladığı öğrenilen Mustafa Dalga arasında tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen olay sırasında M.A.Y.Ç, Dalga'yı bıçaklayarak kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Dalga, hayatını kaybetti.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, M.A.Y.Ç'yi olayda kullandığı bıçakla yakalayarak gözaltına aldı.

M.A.Y.Ç, Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü.

İkilinin caddede karşılaşması ve kavga anı çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Kayıtlarda, M.A.Y.Ç. ile Mustafa Dalga'nın yol ortasında önce tartıştıkları, ardından kavgaya tutuştukları, M.A.Y.Ç'nin Dalga'ya bıçakla saldırdığı, daha sonra da ikilinin ayrılarak caddede farklı yönlere yürüdükleri görülüyor. Dalga, kısa süre sonra kamera açısından çıkıyor.