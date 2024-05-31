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Erzurum'da 120 polisin katılımıyla "huzur" operasyonu yapıldı

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Erzurum İl Emniyet Müdürlüğünce, 'Huzurum Erzurum Projesi' kapsamında kent genelinde yaklaşık 120 polisin görev aldığı denetim ve kontroller gerçekleştirildi.

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğünce, 'Huzurum Erzurum Projesi' kapsamında kent genelinde yaklaşık 120 polisin görev aldığı denetim ve kontroller gerçekleştirildi.

Ekipler, uygulama çerçevesinde Palandöken ilçesinde belirlenen 13 farklı noktada sürücüleri durdurarak kimlik sorgulaması yaptı.

Denetimlerde suç unsuru aranan araçların muayenelerinin olup olmadığı gibi teknik yeterliliklerine ilişkin kontroller de gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, AA muhabirine, halkın güvenliği için 120 polisle uygulama yaptıklarını belirterek, "Ayrıca aranan şahıslar üzerinden de uygulama yapmaktayız. Daha önce de bu uygulamalarımız vardı. Emniyet güçlerimiz 7 gün 24 saat sahadalar." dedi.

Yırtar, asayiş uygulamalarına belirli aralıklarla devam edeceklerini bildirdi.

Kaynak: AA / Güncel

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