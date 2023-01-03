Erzurum'da 12 yıllık prostat hastası, ağzından alınan doku yama yapılarak tedavi oldu

Erzurum'da 12 yıldır prostat hastası olan 59 yaşındaki Sedat Erçek, ağzından alınan parçayla yapılan ameliyat sonrası sağlığına kavuştu.

Kentte yaşayan emekli şoför Sedat Erçek, 12 yıldır yaşadığı prostat hastalığı nedeniyle bir süre önce il dışında tedavi oldu.

Buna rağmen iyileşemeyen ve Erzurum Şehir Hastanesi Üroloji Kliniğine başvuru yapan Erçek'e, bir hafta önce ağzından alınan parça ile idrar kanalına yama yapıldı.

Erçek, kentte ilk kez uygulanan yöntemle uzun zamandır yaşadığı şikayetlerden kurtuldu.

Tedaviye sürecine dahil olan Şehir Hastanesi Üroloji Kliniğinden Uzman Doktor Emre Şan, gazetecilere, kliniğin yaklaşık 2 yıldır eğitim kliniği olarak hizmet verdiğini söyledi.

Klinikte geçen yıl 65 bin civarında hasta muayenesi ve 10 bine yakın ameliyat yapıldığını anlatan Şan, "Klinik son 2 yılda büyük gelişim gösterdi. Burada robotik kanser ameliyatları aktif bir şekilde yapılmaktaydı. Hastamıza da uyguladığımız idrar kanal darlığının açık ameliyatı da Erzurum'da ilk defa bizim hastanemizde yapıldı." dedi.

"İdrar kanalı darlığının son derece uzun olduğunu tespit ettik"

Ameliyatı yapanlardan uzman doktor Fatih Aktaş ise Erçek'in daha önceden geçirdiği "endoskopik prosedür" sonrasında üretrada darlık süreci geliştiğini bildirdi.

Bu süreçten sonra Erçek'in idrar yapmada güçlük şikayetiyle kendilerine başvurduğunu aktaran Aktaş, "Hastaya yaptığımız muayene ve tetkiklerinde mevcut idrar kanalı darlığının son derece uzun olduğunu tespit ettik ve bu prosedürün açık olarak yapılması gerektiğine kanaat getirdik. Çünkü bu idrar kanalı darlıkları, hastanın tabiatı itibariyle nüksetmeye son derece müsait hastalıklardır. Bu hastaya endoskopik kapalı prosedür uygulasaydık, belki erkenden taburcu edecektik fakat bu sıkıntısının nüksetmesi hastanın tekrar gelmesine sebep olacaktı. Bu da hem hastanın yaşam kalitesini bozacaktı hem de sağlık sistemi üzerindeki yükü ciddi anlamda artıracaktı." diye konuştu.

Aktaş, Erçek ile görüşerek cerrahi prosedürün kliniklerinde yapıldığını anlattıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Ağız içerisinden yanaktan aldığımız dokuyu hastanın darlık bölgesine yama yaparak idrar kanalı darlığı ameliyatını gerçekleştirmiş olduk. Ameliyatı çok başarılı geçti, bundan sonra da takibimizde olacak. Bu operasyon Ankara ve İstanbul'da belli başlı kliniklerle uygulanan ameliyat olsa da halen bazı orada bazı kliniklerde kapalı olarak devam ediyor. Erzurum'da bu ameliyatı ilk defa gerçekleştirdik. Bir yıl önce de yapmıştık bu ameliyatı ama bu kadar uzun bir idrar kanalı darlığı ameliyatını ilk defa gerçekleştirdik."

"Sıkıntıdan kurtardılar"

Hasta Erçek de bu hastaneye 3 hafta önce başvurduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Doktorlarım ameliyatı burada yapabileceklerini söyleyerek beni rahatlattı. Hastanemiz lüks otel gibi. Ameliyatımızı hocalarımız başarılı bir şekilde gerçekleştirdi ve beni de il dışına gitmekten ve sıkıntıdan kurtardılar. Bu hastalıktan dolayı çok sıkıntı çektim ve çok şükür hocalarım sayesinde şu an çok iyim. Ameliyattan 2 gün sonra bile gönderselerdi eve giderdim, o derece bir rahatlığım var. Başarılarının devamını dilerim."