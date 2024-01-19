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Erzurum'da 12 yerleşim yerinin yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı

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Erzurum'da olumsuz hava koşulları sebebiyle 12 kırsal mahalleye ulaşım sağlanamıyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı mahalle yollarındaki karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Erzurum'da kar ve tipi nedeniyle 12 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Kentte olumsuz hava koşulları nedeniyle 12 kırsal mahalleye ulaşım sağlanamıyor.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı mahalle yollarındaki karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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