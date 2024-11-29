Erzurum'da 12 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Erzurum'un Pasinler ilçesinde jandarma ekipleri, karla kaplı kayalık alanda saklanan 12 Afganistan uyruklu düzensiz göçmeni yakaladı. Göçmenler, işlemlerinin ardından geri gönderme merkezine teslim edildi.
Erzurum'da yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 12 düzensiz göçmen, jandarma ekipleri tarafından karla kaplı kayalık alanda saklanırken yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığınca düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetim ve çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda saha çalışması yapan jandarma ekipleri, Pasinler ilçesinin Yastıktepe Mahallesi bölgesinde karla kaplı kayalık alanda Afganistan uyruklu 12 düzensiz göçmeni yakaladı.
Yabancı uyruklular, jandarmada işlemlerinin ardından Aşkale Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.