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Erzurum'da 117,4 Gram Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi

Erzurum'da 117,4 Gram Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi
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Erzurum'da Oltu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda 117,4 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu aparatları ele geçirildi. 1 zanlı tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Erzurum'da 117,4 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Oltu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde yaptıkları çalışmalarda 117,4 gram sentetik uyuşturucu, uyuşturucu kullanımına yarayan aparat, 1490 lira, 3 telefon, tablet ve 21 santim uzunluğunda bıçak ele geçirdi.

Konuyla ilgili şüpheliler A.A.(31), H.C. (22) ve H.B. (22) polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından H.C. (22) ve H.B. (22) serbest bırakıldı, adliyeye sevk edilen A.A, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA / Talha Koca - Güncel

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