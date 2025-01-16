Erzurum'da 11 Düzensiz Göçmen ve 9 Kaçakçı Yakalandı
Erzurum'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 11 düzensiz göçmen ile 9 insan kaçakçısı yakalandı. Yakalanan göçmenler Aşkale Geri Gönderme Merkezine gönderilirken, kaçakçılar hakkında adli işlem başlatıldı.
Erzurum'da jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda 11 düzensiz göçmen ile 9 insan kaçakçısı yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı İnsan Ticareti Şube Müdürlüğü (GKİT) koordinesinde, Köprüköy ve Pasinler ilçelerinde 12-15 Ocak'ta saha ve analiz çalışmaları yapıldı.
Çalışmalarda yakalanan 11 düzensiz göçmen Aşkale Geri Gönderme Merkezine gönderilirken, 9 insan kaçakçısı hakkında adli işlem başlatıldı.