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Erzurum'da 11 Düzensiz Göçmen ve 9 Kaçakçı Yakalandı

Erzurum'da 11 Düzensiz Göçmen ve 9 Kaçakçı Yakalandı
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Erzurum'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 11 düzensiz göçmen ile 9 insan kaçakçısı yakalandı. Yakalanan göçmenler Aşkale Geri Gönderme Merkezine gönderilirken, kaçakçılar hakkında adli işlem başlatıldı.

Erzurum'da jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda 11 düzensiz göçmen ile 9 insan kaçakçısı yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı İnsan Ticareti Şube Müdürlüğü (GKİT) koordinesinde, Köprüköy ve Pasinler ilçelerinde 12-15 Ocak'ta saha ve analiz çalışmaları yapıldı.

Çalışmalarda yakalanan 11 düzensiz göçmen Aşkale Geri Gönderme Merkezine gönderilirken, 9 insan kaçakçısı hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Tevhid Furkan Nehri - Güncel
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