- Erzurum'da 104 yıllık coşku

ERZURUM - Cumhuriyetimizin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Erzurum'a gelişinin 104. yıl dönümü törenlerle kutlandı.

Atatürk'ün Erzurum'a Gelişinin 104. Yıldönümü kutlama törenleri ilk olarak Aziziye İlçesi'ndeki programla başladı. Aziziye İlçesi Şehitlik Parkındaki törende Atatürk'ü temsilen sporcu ve öğrencilerin taşıdığı Türk Bayrağı ve Atatürk Posteri Muharip ve Malul Gaziler eşliğinde Aziziye İlçesi Şehitlik Parkındaki tören yerine getirildi ve protokolü selamladı.

"Türkiye Yüzyılı'nı 3 Temmuz'da haykırıyoruz"

Şehitlik Parkındaki törende konuşan Aziziye Belediye Başkan Muhammed Cevdet Orhan, Cumhuriyet için toprağa atılan ilk tohumun, milli kurtuluşa açılan ilk kapı ve ilelebet baki kalacak olan bağımsızlığın ilk adımının Erzurum'dan atıldığını ifade ederek, "23 Temmuz denildiğinde akıllara nasıl ki Erzurum Kongresi geliyorsa, 3 Temmuz denildiğinde ise, hafızalarda kuşkusuz Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın Erzurum'a gelişi canlanır. İşte Cumhuriyet'in kuruluşuna giden bu yolda ve Türkiye Yüzyılı'nın ilk 3 Temmuz gününde bir kez daha haykırmak gerekirse, Millet olma bilincinden asla ve de kat'a uzaklaşmayacağız. Cumhuriyet'in temel değerlerinden taviz vermeyeceğimiz gibi, Cumhuriyet'in ve onun temel değerlerinden beslenerek aziz milletimizin geleceğine çökmeye çalışanlara da geçit vermeyeceğiz. Milli ve manevi zenginliklerimize sahip çıkıp koruyacak; ilaveten tarihi geçmişimizi ve birikimimizi emsalsiz bir tecrübe olarak mutlaka değerlendireceğiz." dedi.

İstanbulkapı'da 104 yıl önceki heyecan

Aziziye'deki törenin ardından kutlama törenleri İstanbulkapı'da devam etti. Burada da Atatürk'ü temsilen öğrenci ve sporcuların taşıdığı Türk Bayrağı ve Atatürk Posteri Muharip ve Malul Gaziler ve davul-zurna eşliğinde Askerlik Şubesi önünden başlayarak yürüyüşle tören yerine gelerek 9'uncu Kolordu Komutanlığı Bölge Bandosunun çaldığı marşla Tören Bölüğü ve Protokolün selamlanması ile karşılandı. Bayrağın İstanbulkapı'yı geçişinden sonra Türk Bayrağı ve Atatürk Posteri eşliğinde törene katılan protokolle birlikte atlı birlikler davul-zurna eşliğinde yürüyüşle Gez Mahallesi- Hastaneler Caddesi'ni izleyerek Havuzbaşı'na geçildi.

"Birlik ve beraberliğimiz diri tutmalıyız"

Havuzbaşı'ndaki törende konuşan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "3 Temmuz; vatan davamızın yenilendiği, milli kudretin şahlandığı ve milletin kendi kaderini tayin etmek için birleştiği, bütünleştiği ve tek bir vücut olmak için ilk adımı attığı günün adıdır. Cumhuriyetimizin ve milletimizin egemenliğinin ilelebet payidar kalması ve muhafaza edilmesi; bundan 104 yıl önce sergilenen o muhteşem birliktelik ve Milli Mücadele ruhunun sürekli diri tutulmasıyla mümkün olacaktır. İşte bu bağlamda bizlere düşen en büyük sorumluluk; millet olma bilincinden uzaklaşmamak, Cumhuriyet'in temel değerlerinden taviz vermemek, Milli ve manevi zenginliklerimize sahip çıkıp ve korumak; ilaveten tarihi geçmişimizi ve birikimimizi emsalsiz bir tecrübe olarak mutlaka değerlendirmektir. Bu vesileyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi buradan rahmet, minnet ve şükranla yad ediyoruz" dedi.

Havuzbaşı'nda şiirlerin okunması, halk oyunu ekiplerinin ve mehteran takımının gösterisinden sonra Atatürkevi ziyaret edildi.