Erzurum'da gazeteciler kendi günlerinde kızak yarışmasıyla eğlendi

Erzurum'da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla düzenlenen kızak yarışması renkli anlara sahne oldu.

Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti ve Palandöken Belediyesince Palandöken Kent Ormanı'ndaki kızak pistinde düzenlenen programa, kentte görev yapan basın mensupları ve aileleri katıldı.

Cemiyet Başkanı Ayhan Türkez, buradaki konuşmasında, Doğu bölgesinin zor bir coğrafya olduğundan gazetecilerin yüklerinin ağır olduğunu söyledi.

Türkez, "10 Ocak'ta bir basın toplantısından ziyade burada yıllarca haberini yaptığımız bu pistlerde kendimiz eğlenelim istedik. Katılan herkese kalbi teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.

Bundan sonra 10 Ocak'ların gazeteciliğin sorunlarının tartışıldığı günler olmaması gerektiğini dile getiren Türkez, bugünlerde basın mensuplarının bayram havasında yaptığı kutlamalara şahit olmak istediklerini kaydetti.

Yapılan etkinliğin geleneksel hale geleceğini bildiren Türkez, desteklerinden dolayı Palandöken Belediyesine teşekkür etti.

Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar ise gazeteciliğin çok önemli bir köprü vesilesi görevi gördüğünü anlatarak, "Gazeteci arkadaşlarımız, Erzurum'da çok nitelikli iş yürütüyor. Zaman zaman bize işlerimizde çok ustaca yol gösterirler. Kendileri çok dostane davranırlar. Eleştirdikleri zaman bile eleştirilerini bir kıvamda, ölçüde, edep ölçüsünde yaparlar." diye konuştu.

Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Raci Taşçıoğlu da basın mensuplarının gününü kutladı.

Konuşmaların ardından kızak pistine çıkan gazeteciler gruplara ayrılarak yarıştı.

Turkuvaz Medya Doğu Anadolu Bölge Temsilcisi İsmail Arslan, renkli anlara sahne olan yarışmada birinci olurken, dereceye girenlere kupaları verildi.