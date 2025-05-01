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Erzurum'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Kutlandı

Erzurum'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Kutlandı
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Erzurum'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Yakutiye Kent Meydanı'nda yapılan kutlamalarla geniş bir katılımla gerçekleştirildi. Sendikalar, emekçilerin hakları için sloganlar attı ve dayanışma mesajları verildi.

Erzurum'da 1 Mayıs'ın kutlama adresi Yakutiye Kent Merkezi oldu

ERZURUM - Erzurum'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu bağlı sendikalar tarafından Yakutiye Kent Meydanı'ndan kutlandı.

TÜRK-İŞ bünyesindeki sendika üyelerinin bir araya geldiği kutlama programında, emekçiler ellerinde taşıdıkları bayrak ve pankartlarla slogan attı. Yakutiye Kent Meydanı'ndaki kutlama programında TÜRK-İŞ Erzurum İl Başkanı Yusuf Gökçan, eşitlik özgürlük, adalet, barış ve demokrasi için; emeğin gücüyle alanlarda olduklarını ifade ederek, "1 Mayıs bizim için bir takvim günün de ötesinde büyük bir anlam taşıyor. 1 Mayıs, emeğin, alın terinin, eşitliğin, özgürlüğün ve dayanışmanın tarihsel simgesidir. 1 Mayıs, biz emekçilerin birleşerek sömürüye, adaletsizliğe, güvencesizliğe ve yoksulluğa karşı sesini yükselttiği gündür. 1 Mayıs, işçi sınıfının mücadele ederek elde ettiği kazanımlarıyla, kararlılığıyla, dayanışmasıyla anlamlı kıldığı bir gündür. Biz işçiler dil, din, irk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce ayrımı olmaksızın, emek gücüyle yaşam mücadelesi verenler olarak, ortak taleplerimizi yüksek sesle dile getirmek için bugün burada bir kez daha bir araya geldik. Bugün burada olduğu gibi ülkemizin diğer şehirlerinde, dünyanın birçok yerinde, bizlerle aynı kadere sahip arkadaşlarımız, işçiler, emek dostları, hak ve özgürlük talepleriyle alanlardalar" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / NİHAT KILIÇOĞULLARI - Güncel
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