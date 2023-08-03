Erzurum Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Yatırımına Başladı

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, ulaşım alanında yeni bir hamle yatırım için düğmeye bastı.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, kentin batı ulaşım aksını uluslararası karayoluna bağlamak için yeni bir bağlantı yolun yapımına başladı. Aziziye ilçesindeki Bölge İdare Mahkemesi yanındaki mevkide yapılan bağlantı yolu, Prof. Dr. İhsan Doğramacı Bulvarı'nı uluslararası Erzurum- Erzincan E-80 karayoluna bağlayacak. Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Şehrimizin ulaşım ağına yeni bir bağlantı yolunu daha ekleyeceğiz. Prof. Dr. İhsan Doğramacı Bulvarı'nı Erzurum-Erzincan E-80 karayoluna bağlayacak olan bağlantı yolumuzla batı aksında var olan ulaşım ağımız sürücülere birçok kolaylıklar sağlayacak. 2 bin 800 metre uzunluğunda 35 metre genişliğindeki yolun yapımı sürüyor. Yeni bağlantı yolumuzla birlikte Aziziye ilçemizi hem kent merkezine hem de Palandöken ilçemize bağlamış olacağız" dedi. - ERZURUM