Erzurum Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Projesi Başlattı

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Terminal Caddesi ve çevresindeki trafik yoğunluğunu azaltmak için yeni bir bağlantı yolunun yapımına başladı. Yapılacak olan tren yolu alt geçitli köprülü kavşak ve bağlantı yolu ile Terminal Caddesi ve Havalimanı güzergahındaki yoğunluk ortadan kalkacak.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi ulaşım projelerine bir yenisini daha ekledi. Terminal Caddesi ve çevresindeki trafik yoğunluğunu en asgari seviyeye indirmeye çalışan Büyükşehir Belediyesi, yeni bir bağlantı yolunun yapımına başladı.

Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi yanında inşa edilen tren yolu alt geçitli köprülü kavşak ve bağlantı yolu ile birlikte Terminal Caddesi ve Havalimanı güzergahında oluşan yoğunluk da tamamen bitmiş olacak. Konuyla ilgili açıklama yapan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, kent merkezi için önemli bir ulaşım aksının yapımına başladıklarını belirtti. Başkan Sekmen, "Tren yolu alt geçitli köprülü kavşak ve bağlantı yolu ile birlikte Yıldızkent, Yenişehir, D260-21 Erzurum-Erzincan Karayolu ile Erzurum Havalimanı yolunu birbirine bağlayacak olan yeni bağlantı yolumuz 610 metre uzunluğunda, köprü genişliği ise 18 metredir. Tren yolu genişliği de 15 metre olarak planlandı. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarımız ve Erzurum Büyükşehir Belediyemizin işbirliğinde yapılacak olan tren yolu alt geçitli köprülü kavşak ve bağlantı yolumuz inşallah iki aya tamamlanacak" diye konuştu. - ERZURUM