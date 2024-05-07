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Erzurum Büyükşehir Belediyesi Hayvan Toplatma İddialarını Yalanladı

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Erzurum Büyükşehir Belediyesi, sosyal medyada paylaşılan 'Para karşılığında hayvan toplatılıyor' iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Büyükşehir Belediyesi, hayvan severleri yanlış yönlendiren kişi ya da gruplar hakkında yasal işlem başlattı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, sosyal medyada paylaşılan "Para karşılığında hayvan toplatılıyor" iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, sosyal medyada "Para karşılığında hayvan toplatılıyor" şeklinde paylaşımların yapıldığı belirtildi.

Söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Erzurum ve bölgemize hizmet eden Büyükşehir Belediyesi Rehabilitasyon ve Hayvan Barınağı Merkezi, gerek sunduğu hizmet ve gerekse de standartların üzerinde olan altyapısıyla Doğu Anadolu Bölgesinin en etkin kurumlarının başında gelmektedir. Gerçeği yansıtmayan, asılsız, mesnetsiz ve kurumumuzu yıpratmaya yönelik paylaşımlarda 'Para karşılığı hayvan toplatılıyor' iftirasıyla hayvan severleri yanlış yönlendiren kişi ya da gruplarla ilgili yasal işlem başlatılmıştır. Erzurum Büyükşehir Belediyesi patili dostlarımıza yönelik sürdürdüğü hizmetleri büyük bir özveri ve hassasiyetle yürütmektedir. Vatandaşlarımızın, şehrimizi karalamaya çalışan sahte hesaplara, doğru bilgi içermeyen paylaşımlara asla itibar etmemelerini önemle rica ediyoruz."

Kaynak: AA / Güncel

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