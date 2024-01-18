Üye Girişi
Haberler

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Dijital Toprak Analiz Cihazı Hizmete Alındı

Güncelleme:
Abone Ol

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, tarım ve hayvancılık sektöründe çiftçilerin topraklarını daha verimli kullanabilmeleri için dijital toprak analiz cihazını kullanmaya başladı. Cihaz sayesinde üreticiler, topraklarının durumlarına göre gübre kullanımı hakkında bilgi alabilecekler.

Erzurum Büyükşehir Belediyesince hizmete alınan dijital toprak analiz cihazıyla verimli toprakların kapsamlı analizi yapılacak.

Tarım ve hayvancılık sektörünün önemli şehirlerinden Erzurum'da çiftçilerin topraklarını daha verimli kullanabilmesi adına Büyükşehir Belediyesi, dijital toprak analiz cihazının devreye soktu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, cihaz ile üreticilerin, topraklarının durumlarına göre hangi gübreyi ne zaman ve ne miktarda kullanacağı bilgisini alabileceklerini söyledi.

Sekmen, analiz cihazlarıyla toprakların koruma altına alınacağını belirtti.

Kaynak: AA / Güncel

Erzurum Tarım Teknoloji Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

ÜMRANİYE METRO ÇÖKME VİDEOSU İZLE! Ümraniye'de metro çökme anı videosu, fotoğrafı var mı? Seda Sayan Anastasia kimdir? Sabahın Sultanı Seda Sayan Anastasia kim, İnstagram hesabı ne? Survivor Hakan ve Turabi olayı ne? Survivor Hakan ve Turabi neden kavga etti? Uzay aracı nereden fırlatılacak? Alper Gezeravcı nereden uzaya çıkacak, nereden gidecek? MÜGE ANLI CANLI İZLE! Müge Anlı son bölüm ne oldu? 18 Ocak Müge Anlı yeni bölüm İZLE! BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR 18 OCAK | TV yayın akışı ve bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanıyor? Efootball 2024 sunucu bakımı ne zaman bitecek? Efootball 2024 sunucu bakımı saat kaçta bitecek? Bugün hangi maçlar var? Bugün ZTK maçı var mı? 18 Ocak Perşembe Ziraat Türkiye Kupası maçları! SON DAKİKA: Kayseri'de kaç büyüklüğünde, kaç şiddetinde deprem oldu? Az önce Kayseri'de deprem mi oldu? Kayseri'de Deprem mi oldu? Kayseri'de nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU | 18 Ocak Bugün, bu hafta Bim'e hangi ürünler gelecek? Bim aktüel ürünlerde neler var? Okulların Kapanmasına Kaç Gün Kaldı (SAYAÇ)? 18 Ocak Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? Dün gece İstanbul, İzmir ve Ankara'da Deprem Oldu mu? 18 Ocak'ta Deprem Oldu mu? Son Dakika Depremleri! Rüyada yavru kedi görmek ne anlama gelir? Rüyada kedi yavrusu sahiplenmek anlamları nedir? Rüyada kağıt para almak ne anlama gelir? Rüyada kağıt para görmek, kağıt para bulmak tabirleri!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title