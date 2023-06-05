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Erzurum Büyükşehir Belediyesi Adıyaman'a mobil mezbaha gönderdi

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Adıyaman'a mobil mezbaha gönderdi

Güncel Haberler

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'a mobil mezbaha gönderdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla bölgeye mobil mezbaha gönderdiklerini açıkladı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'a mobil mezbaha gönderdi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından Erzurum Büyükşehir Belediyesinin kardeş şehir kabul ettiği Adıyaman'a olan destekleri devam ediyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla bölgeye mobil mezbaha gönderdi.

Sekmen, yaptığı yazılı açıklamada, deprem felaketinin yaşandığı andan bugüne kadar kardeş şehirleri Adıyaman'ın yanında olduklarını belirtti.

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde Adıyaman'ın mezbaha ihtiyacını giderdiklerini kaydeden Sekmen, "Adıyamanlı hemşehrilerim, mezbaha ihtiyaçlarının olduğunu bize bildirdi. Biz de anında bu ihtiyacı yerine getirdik. 7 kişilik ekipten oluşan ve günlük 150 büyükbaş hayvan kesme kapasitesine sahip mobil mezbahamız ilimizde kuruldu." dedi.

Sekmen, talep ve isteğe göre ikinci mezbahayı da bölgeye göndereceklerini, deprem bölgesine her türlü desteği vermeyi sürdüreceklerini bildirdi.

Kaynak: AA / Talha Koca - Güncel

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı Kahramanmaraş Adıyaman Güncel Haberler

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