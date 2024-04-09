Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'den Ramazan Bayramı Kutlama Mesajı

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Sekmen, mesajında, rahmetiyle kendilerini kucaklayan, şefkatiyle bizi bir araya toplayan on bir ayın sultanı Ramazan ayını geride bırakarak, sevinç, neşe ve kardeşlik duygularının yayıldığı Ramazan Bayramına ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Bayramların birlik, beraberlik ve kardeşliğin yanı sıra coştukça coşan bir sevgi selinin tarifi olduğunu bildiren Sekmen, "Bayramımız şen, gönüllerimiz gülşen olsun. Hanelerimiz, bayramın bereketi, huzur ve mutluluğuyla buluşsun. Ağızlarımızdan tat, bedenlerimizden sağlık ve sıhhat, ruhumuzdan afiyet hiçbir zaman eksik olmasın." ifadelerini kullandı.

Sekmen, bayramın neşe ve sevinç günü demek olduğuna değinerek, şöyle devam etti:

"Bayram, ibadet hazzıyla coşan, Allah aşkıyla yanıp tutuşan, peygamber muhabbetiyle yaşayan müminlerin manevi duygularla dolup taştıkları bir gündür. Bayram, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının zirveye ulaştığı, maddi ve manevi dayanışmanın pekiştiği, dost ve akraba ziyaretlerinin yoğunlaştığı müstesna bir gündür. Bayramlarımızın toplum hayatımızda üstün yeri ve eşsiz değeri vardır. Bayram günleri toplum şuurunun bütünleştiği, fertlerinin kaynaşıp kucaklaştığı seçkin günlerdir. Bayramı fırsat bilerek, birbirimize olan sevgimizi gösterelim, kimsesizlerin yardımına koşalım, kırgınlığa, dargınlığa, küskünlüğe son verelim. Bu duygu ve düşüncelerle tüm hemşehrilerimin mübarek Ramazan Bayramını en içten dileklerimle kutluyor ve hayırlara vesile olmasını yüce Allah'tan niyaz ediyorum."