Erzurum Baro Başkanı Talat Göğebakan, Vali Okay Memiş'i uğurladı

Erzurum Baro Başkanı Talat Göğebakan, AFAD Başkanlığı'na atanan Vali Okay Memiş'in Erzurum'a iz bırakanlardan biri olduğunu söyledi. Göğebakan çifti, Memiş çiftine veda yemeği düzenledi ve yeni görevinde başarılar diledi.

Erzurum Baro Başkanı Talat Göğebakan, AFAD Başkanlığı'na atanan Vali Okay Memiş'in Erzurum'a iz bırakanlardan biri olduğunu söyledi.

Erzurum'da yaklaşık 5 yıl görev yaptıktan sonra Cumhurbaşkanlığının son kararnamesi ile AFAD Başkanlığı'na getirilen Vali Okay Memiş için Palandöken Dağı'ndaki Palan Otelde veda yemeği düzenledi. Geceye eşi Nilüfer Göğebakan ile katılan Erzurum Barosu Başkanı Talat Göğebakan, Vali Okay Memiş ile bir süre sohbet ederek yeni görevinde başarılar diledi. Göğebakan çifti Memiş çiftine günün anısına hediye ve plaket verdi.

Vali Okay Memiş'in Erzurum'a iz bırakanlar arasına girdiğini söyleyen Baro Başkanı Talat Göğebakan, "Kendisine yeni görevinde başarılar dilerim. Şehrimize geldiği ilk günden itibaren gece-gündüz demeden çalışan Sayın Valimiz çok güzel işlere imza atmıştır. Kış turizminden yaz turizmine kadar birçok hizmeti ile şehrimize büyük katkı sağlamıştır. Valimize yeni görevinde de başarılar dilerim" diye konuştu. - ERZURUM