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Erzurum Atatürk Üniversitesinde bir akademisyen odasında ölü bulundu

7 Aralık 2023 16:56 Son Güncelleme: 16:58 Abone Ol

Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Rıdvan Küçükali'nin okuldaki odasına giden öğrencisi, 63 yaşındaki akademisyenin yerde hareketsiz şekilde yattığını gördü. İhbar üzerine fakülteye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, Küçükali'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Küçükali'nin cenazesi, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Erzurum Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.