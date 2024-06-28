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Erzurum Atatürk Üniversitesi Mezuniyet Töreninde Filistin'e Destek

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Erzurum Atatürk Üniversitesi mezun olan öğrenciler, Filistin bayrağındaki renklerde balonları gökyüzüne bıraktı. Tıp fakültesi mezunları için düzenlenen törende konuşan dekan, Filistin'deki insanlık suçunu kınadı ve yargılanacaklarını belirtti.

Erzurum Atatürk Üniversitesinden mezun olan öğrenciler, Filistin bayrağındaki kırmızı, beyaz, yeşil ve siyah renklerde balonları gökyüzüne bıraktı.

Üniversitenin tıp fakültesinden mezun olan öğrenciler için kampüste diploma dağıtım töreni düzenlendi.

Törende konuşan Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatih Albayrak, fakültelerinin 64 yıllık bir çınar olduğunu ve öğrencileriyle gurur duyduğunu söyledi.

Gazze'de bir insanlık suçu ve dramının yaşandığını belirten Albayrak, şöyle konuştu:

"Evet savaş dünya hukukunda vardır ama Cenevre Sözleşmesi ile savaşlarda uyulması gereken kurallar vardır. Bu kurallardan bir tanesi de bizimle ilgilidir, toplumla ilgilidir. Hangi savaş durumu olursa olsun sağlık kuruşlarına, sağlık araçlarına, sağlık çalışanına savaş açılamaz, ateş edilemez, herhangi bir şekilde taarruz edilemez. Bugün Filistin'de maalesef hastanelerin ve ambulansların bombalandığını, hastaların öldüğünü görüyoruz."

Albayrak, bu durumun insanlık ve savaş suçu olduğunu vurgulayarak, "Bunu yapanlar yarın dünya hukukunda yargılanacaklardır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Nasıl ki Hitler ve Naziler yargılanmış, bunlar da yargılanacaklardır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın." dedi.

Emin Şenol da üniversiteden mezun olmanın sevincini yaşadığını dile getirdi.

Şenol, üniversite hayatı boyunca hocalarından büyük destek aldığını belirterek, "Burada öğrendiklerimizi Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi ekolünü Türkiye'nin dört bir yanına dağıtacağız. Tıbbi bilgimizin yanında daha birinci sınıftan beri hocalarımızı nakış gibi işlediği hekimlik anlayışımız ve insancıl bakış açımızla hastalarımıza en büyük faydayı vermek için çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Onur Bozkurt da hekimliğin vatandaşların her zaman canını emanet ettiğini önemli bir meslek olduğuna dikkati çekti.

Konuşmaların ardından 317 öğrenciye diplomaları verilerek, üniversiteyi birincilikle tamamlayanların isimleri mezuniyet kütüğüne çakıldı.

Programda boyunlarına kefiye takan bazı öğrenciler de "Filistin Bu Sene Mezun Vermedi, Dünya Sınıfta Kaldı" yazılı pankart açtı. Öğrenciler daha sonra Filistin bayrağındaki kırmızı, beyaz, yeşil ve siyah renklerdeki balonları gökyüzüne bıraktı.

Hekimlik andının okutulmasının ardından kep atan öğrenciler mezun olmanın sevincini yaşadı.

Kaynak: AA / Güncel

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