Üye Girişi
Haberler

Erzurum-Artvin kara yolundaki Pirinkayalar Geçidi'nde yapılan tünel sayesinde 150 milyon lira tasarruf sağlandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum-Artvin kara yolundaki Pirinkayalar Geçidi'nde yapılan tünel sayesinde 2,5 yılda zamandan ve yakıttan yaklaşık 150 milyon lira tasarruf sağlandı. Tünelin açılmasıyla birlikte ulaşım daha güvenli hale geldi ve turizme önemli katkı sağlandı.

Erzurum- Artvin kara yolundaki Pirinkayalar Geçidi'nde yapılan tünel sayesinde 2,5 yılda zamandan ve yakıttan yaklaşık 150 milyon lira tasarruf sağlandı.

Erzurum'un turistik yerlerinden Tortum Şelalesi'nin bulunduğu Uzundere ilçesinde yer alan ve Doğu Anadolu'yu Artvin'e bağlayıp, Gürcistan üzerinden Kafkaslar'a kadar uzanan Erzurum-Artvin kara yolundaki Pirinkayalar Geçidi'nde inşa edilen tünel, 29 Aralık 2021'de düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Keskin ve dik virajlarıyla kış aylarında sürücülerin korkulu rüyası olan Pirinkayalar Geçidi'ne yapılan tünel sayesinde ulaşım daha güvenli hale geldi.

Tünel sayesinde 2,5 yılda zamandan ve yakıttan yaklaşık 150 milyon lira tasarruf sağlandı.

Karayolları 12. Bölge Müdürü Yüksel Oğuzhan, AA muhabirine, tünelin hayati öneme sahip olduğunu söyledi.

Erzurum-Artvin kara yolundaki eğim, kaya düşmeleri, dar ve keskin virajlar nedeniyle 4 kilometre uzunluğundaki Pirinkayalar Geçidi'nde uzun yıllar sürücülerin zor anlar yaşadığını dile getiren Oğuzhan, bu kesimde birçok ölümlü, yaralamalı ve hasarlı kazalnın meydana geldiğini hatırlattı.

Ekonomik, güvenli ve konforlu bir ulaşım sağlanıyor

Bu geçitte yaşanan olumsuzlukların 2 bin 272 metre uzunluğundaki Pirinkayalar Tüneli projesiyle ortadan kaldırıldığını vurgulayan Oğuzhan, "Projenin tamamlanarak trafiğe açılmasıyla bu güzergahta bulunan en zorlu geçit en rahat geçilir hale dönüşmüş, kazalar tamamen önlenmiş, güzergahta 665 metre, seyahat süresinde 15-20 dakika kısalma ile ekonomik, güvenli ve konforlu bir ulaşım sağlanmıştır." dedi.

Tünel güzergahının turizm bölgesi olduğuna dikkati çeken Oğuzhan, "Tünelimiz turizme önemli katkı sağlamıştır. Tünel, zamandan ve akaryakıttan yılda yaklaşık 60 milyon tasarruf sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde yapımı devam eden tünellerin de olduğunu anlatan Oğuzhan, şu an Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü sınırlarında 22 dağ geçidinin olduğunu, 46,4 kilometrelik tünel yapımının devam ettiğini söyledi.

"Tüneller bittiği zaman ulaşım çok rahat bir noktaya gelecek"

Bölgeleri ve ülkeleri birbirine bağlayan tünellerin yapımı bittiğinde ulaşımın çok rahatlayacağını vurgulayan Oğuzhan, şunları kaydetti:

"Erzurum'u İspir'e bağlayacak olan 14 bin 200 metrelik Kırık Tüneli'nin son 2 bin metresi kaldı. Dallıkavak Geçidi'nde yaptığımız tünelimiz var. Bu da 3 bin 100 metre, iki tüp olarak 6 bin 200 metre. Sağ tüpte ışığı gördük, sol tüpte 250 metrelik kazı desteğimiz kaldı. Kop Tüneli'miz toplamda 13 bin metre. Bu tünelde de çalışmalarımız devam ediyor. Bu tüneller, Karadeniz'i Doğu Anadolu'ya oradan da Güneydoğu Anadolu'ya bağlayan tüneller. Bu bölgeler yüksek kesimli ve kar açısından sıkıntılı bölgeler olduğu için yapımı devam eden tüneller bittiği zaman ulaşım çok rahat bir noktaya gelecek. Kırık Tüneli'nin devamında Trabzon bölgede bulunan Ovit Tüneli'miz var. Kop Tüneli'nin karşılığında da Zigana Tüneli var. Bölgedeki tünellerin karşılığı da tamamlandığı zaman çok daha rahat, konforlu ulaşıma sahip olacağız."

Kaynak: AA / Güncel

Pirinkayalar Erzurum Artvin Ulaşım Ekonomi Güncel Haberler

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın cevapsız bıraktığı soru: Koruma sayınız arttı mı?

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın cevapsız bıraktığı soru: Koruma sayınız arttı mı?

 Karar Resmi Gazete'de! 7 bin yabancı hastaya ücretsiz sağlık hizmeti verilecek

Karar Resmi Gazete'de! 7 bin yabancı hastaya ücretsiz sağlık hizmeti verilecek

 DP'li Cemal Enginyurt'tan okul müdürünün cenazesinde konuşan müftüye sert tepki: Her şey oldunuz, bir Türk olamadınız

DP'li Cemal Enginyurt'tan okul müdürünün cenazesinde konuşan müftüye sert tepki: Her şey oldunuz, bir Türk olamadınız

Bakmadan Geçme

FATİH KARAGÜMRÜK- GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE! Maçı canlı (HD) izleme linki! 26 Ocak hangi burç? 26 Ocak'ta doğanlar hangi burç oluyor? 26 Ocak tarihi hangi burç olur? Asgari ücrete zam gelecek mi? Asgari ücrete zam yapılacak mı, yüzde kaç zam yapılacak? Kamuda tasarruf paketi nedir? Kamuda tasarruf paketinin kuralları nasıl olacak? 12 Mayıs hangi burç? 12 Mayıs'ta doğanlar hangi burç oluyor? 12 Mayıs tarihi hangi burç olur? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 12 Mayıs Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? KURBAN BAYRAMINA KAÇ GÜN KALDI 12 MAYIS PAZAR 2024: Kurban bayramı ne zaman, hangi tarihe denk geliyor? ANNELER GÜNÜ MESAJLARI 2024: En iyi, en duygusal, güzel, anlamlı anneler günü mesajları! Bugün anneler günü mü? Bugün anneler günü kutlanıyor mu, kutlanacak mı? Anneler günü ne zaman 2024? Eurovision 2024 hangi kanalda? Eurovision 2024 nerede yayınlanıyor, nereden izlenir? Eurovision'da kim birinci oldu? Eurovision Şarkı Yarışması Finali'nde hangi ülke birinci oldu? Dün gece deprem oldu mu? İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? 12 Mayıs dün gece deprem mi oldu? Resmi Gazete bugün (12 Mayıs) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! Gönül Dağı Reyhan kimdir? İpek Uzkalan kaç yaşında, nereli? Gönül Dağı Reyhan karakteri gerçekte kim? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 11 Mayıs İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor?
Yeni Anayasa'ya ihtiyaç var mı? Anket yapıldı, çıkan sonuç Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı memnun edecek

Yeni Anayasa'ya ihtiyaç var mı? Anket yapıldı, çıkan sonuç Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı memnun edecek
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title