Erzurum, Ardahan ve Kars'ta kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı

ARDAHAN (AA) - Erzurum, Ardahan ve Kars'ta kar yağışı sonrasında soğuk hava etkili oluyor.

Erzurum'da gece aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı, kenti beyaza bürüdü.

Kar yağışının yerini soğuk havaya bıraktığı kentte, yol ve kaldırımlarda buzlanma oluştu.

Ekiplerin kar temizleme ve tuzlama çalışması yürüttüğü kentteki bazı cami şadırvanları ile çeşmeler de buz tuttu.

Ardahan ve Kars'ta buzlanmalar oluştu

Kar yağışının ardından soğuk havanın hakim olduğu Kars ve Ardahan'da da buzlanmalar meydana geldi.

Bina çatılarında sarkıtların oluştuğu iki kentte, buzlanan yollarda ise ekipler tuzlama çalışması yürütüyor.

Belediye ekipleri de il merkezlerinde kar küreme çalışmalarını sürdürüyor.