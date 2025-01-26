Erzurum, Ardahan ve Kars'ta Kar Yağışı Etkili Oluyor
Erzurum, Ardahan ve Kars'ta etkili olan kar yağışı ve soğuk hava, yaşamı olumsuz etkiliyor. Erzurum'da gece sıcaklık sıfırın altında 11 dereceyi bulurken, Ardahan'da 12 dereceye düştü. Kar nedeniyle yollar buzlanırken, ağaçlar kırağıyla kaplandı.
Erzurum, Ardahan ve Kars'ta kar yağışı ve soğuk hava etkisini sürdürüyor.
Gece termometrelerin sıfırın altında 11 dereceyi gösterdiği Erzurum'da aralıklarla kar yağışı etkili oldu.
Soğuk hava nedeniyle park halindeki araçların camları buz tuttu, ağaçlarda kırağı oluştu, bazı sürücüler araçlarını soğuktan korumak için üzerlerine battaniye örttü.
Şenkaya ilçesinde de etkili olan kar yağışıyla Akşar bölgesi beyaza büründü.
Ardahan
Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 12 derece ölçüldüğü kentte sabah saatlerinde kısa süreli kar yağışı etkili oldu.
Soğuk hava nedeniyle yollarda buzlanma oluştu.
Kars
Kentte iki gündür aralıklarla devam eden kar, yerini soğuk havaya bıraktı.
Soğuk havanın etkisiyle Kars Kalesi eteklerinden geçen Kars Çayı buzla kaplandı.