Üye Girişi
Haberler
Esad rejimi Fırat Nehri'nin doğusundan çekildi! Kontrol ettiği bölgeleri PKK/YPG'ye bıraktı

Esad rejimi, Türkiye'nin yanı başındaki bölgeyi PKK/YPG'ye bıraktı

 Muhalifler Dera ve Suveyda'yı da ele geçirdi

İki kritik kenti daha kaybetti

 Ali Babacan: Türkiye'nin Suriye konusunda 2 seçeneği var, umarım hükümet yanlış yola sapmaz

Babacan'dan çarpıcı Suriye analizi: Türkiye'nin 2 seçeneği var
Suriye Milli Ordusu'nu yöneten ismin Bahçeli'yi ziyaret ettiği ortaya çıktı

Bu iki kare 6 ay arayla çekildi

Erzurum, Ardahan ve Kars'ta Dondurucu Soğuklar Etkili

Erzurum, Ardahan ve Kars'ta Dondurucu Soğuklar Etkili
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum, Ardahan ve Kars'ta sıcaklık sıfırın altında 14 dereceye kadar düştü. Soğuk hava nedeniyle çeşme, akarsu ve göletlerde buzlanma oluştu, ağaçlar kırağı tuttu. Bazı vatandaşlar araçlarını battaniyelerle korumaya çalıştı.

Erzurum, Ardahan ve Kars'ta soğuk havanın etkisiyle çeşme, akarsu ve göletlerde buzlanma oluştu, ağaçlar kırağı tuttu, bazı vatandaşlar araçlarını battaniyelerle soğuktan korumaya çalıştı.

Erzurum'da gece hava sıcaklığı sıfırın altında 14 derece ölçüldü.

Soğuklar nedeniyle araçların camlarının buz tuttuğu kentte, bazı vatandaşlar buz tutan otomobillerinin camlarını battaniyelerle kapatarak önlem almaya gayret etti.

Ardahan

Ardahan'da da gece hava sıcaklığı sıfırın altında 14 dereceye düştü.

Dondurucu soğuklar nedeniyle yol ve kaldırımlar ile çeşme, akarsu ve göletlerde buzlanma oluştu, bitki ve ağaçlar kırağı tuttu.

Ardahan Kalesi ve Kura Nehri bölgesinde ise sis etkili oldu.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 17,5 dereceye düştüğü Göle ilçesinde de ağaçları kırağı tuttu.

Vatandaşlardan Serkan Karakaş, son günlerde soğukların hayatı olumsuz etkilediğini söyledi.

Kars

Kars'ta hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye düştü, bazı akar sular dondu.

Soğuk havanın etkisiyle bitki ve ağaçlarda kırağı oluştu.

Kaynak: AA / Günay Nuh - Güncel
img

Kar fırtınasına yakalanan 22 yaşındaki Youtuber donarak hayatını kaybetti
img

Bu iki kare 6 ay arayla çekildi
img

Babacan'dan çarpıcı Suriye analizi: Türkiye'nin 2 seçeneği var
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Hamsili pilav tarifi! Hamsili pilav nasıl yapılır? Erşan Yılmaz kimdir? Erşan Yılmaz kaç yaşında, nereli? Erşan Yılmaz hayatı ve biyografisi! Yeni Kamerun Büyükelçisi Volkan Özkiper kimdir? Volkan Özkiper hayatı ve biyografisi! Yeni Avusturya Büyükelçisi Gürsel Dönmez kimdir? Gürsel Dönmez hayatı ve biyografisi! Yeni Japonya Büyükelçisi Oğuzhan Ertuğrul kimdir? Oğuzhan Ertuğrul hayatı ve biyografisi! 7 Aralık 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 7 Aralık Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 7 Aralık 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 7 Aralık Cumartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 7 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 7 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? İnstagram kapatıldı mı? Discord açıldı mı 7-8 Aralık?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.