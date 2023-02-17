Erzurum, Ardahan ve Ağrı'da camilerde Miraç Kandili'nde depremzedelere dua edildi
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Erzurum, Ardahan ve Ağrı'daki camilerde Miraç Kandili dolayısıyla düzenlenen programlarda, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere dua edildi.
Erzurum, Ardahan ve Ağrı'daki camilerde Miraç Kandili dolayısıyla düzenlenen programlarda, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere dua edildi.
Erzurum'daki camilerde kandil dolayısıyla programlar düzenlendi.
Yoğunluğun oluştuğu tarihi Ulu Cami'de Kur'an-ı Kerim okundu, İl Müftüsü Rüstem Can depremzedeler için dua etti.
Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileyen Can, vatandaşlardan afetzedelere yardımda bulunmalarını istedi.
Ardahan
Ardahan'daki camilerde de vatandaşlar kandil dolayısıyla düzenlenen programlarda ibadet etti.
Posof ilçesindeki Merkez Camisi'nde bir araya gelen cemaat, kandili dualarla kutladı. Cemaat, depremzedeler için dua etti.
Ağrı
Ağrı ve ilçelerinde Miraç Kandili dolayısıyla programlar düzenlendi.
Eleşkirt ilçesindeki camilerde toplanan vatandaşlar, depremzedeler için okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından dua etti.