Erzurum, Ardahan, Kars ve Erzincan'da Vali, Milletvekili ve Belediye Başkanları Oy Kullandı

Erzurum, Ardahan, Kars ve Erzincan'da milletvekili, vali ile belediye başkanları, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için oylarını kullandı. Detaylar haberimizde.

Erzurum, Ardahan, Kars ve Erzincan'da milletvekili, vali ile belediye başkanları, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için oylarını kullandı.

Erzurum Valisi Okay Memiş, Yakutiye ilçesindeki Kültür Kurumu Ortaokulu 1180 numaralı sandıkta oy verdi.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de eşi Gülay Sekmen ile Kültür Kurumu Ortaokulu'na gelerek 1179 numaralı sandıkta oy kullandı.

Sekmen, vatandaşlarla fotoğraf çektirerek okuldan ayrıldı.

AK Parti Erzurum Milletvekili Fatma Öncü de oyunu Karayazı ilçesindeki Atatürk İlköğretim Okulu'nda bulunan 1013 numaralı sandıkta kullandı.

Öncü, seçimlerin vatana ve millete hayırlı olmasını dileyerek, seçmenlerden sandığa gitmelerini istedi.

Eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ da oyunu eşi Şeyma Akdağ ile Yakutiye ilçesindeki Tevfik İleri Anadolu Lisesi'nde bulunan 1148 numaralı sandıkta kullandı.

Akdağ, vatandaşlarla fotoğraf çektirerek okuldan ayrıldı.

Ardahan

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, oyunu İnönü Mahallesi'ndeki TOKİ Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nda bulunan 1015 numaralı sandıkta kullandı.

Öner, seçimin huzur içerisinde geçmesini temenni ederek, "Şu ana kadar gayet sakin ve huzurlu geçiyor." dedi.

Kars

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki Cumhuriyet İlk ve Ortaokuluna gelerek 1041 numaralı sandıkta oy verdi.

Öksüz, seçimlerin hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Tüm sandıklarda vatandaşların oy kullanması için gerekli güvenlik önlemlerini almış bulunmaktayız." dedi.

Erzincan

Erzincan Valisi Mehmet Makas, Müşir Zeki Paşa Ortaokulu'ndaki 1163 numaralı sandıkta, Belediye Başkanı Bekir Aksun da Bahçelievler İlkokulu'nda bulunan 1040 numaralı sandıkta oy kullandı.