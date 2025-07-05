Erzurum Anadolu Lisesi'nde 1. Geleneksel Mezun Şenliği Düzenlendi

Erzurum Anadolu Lisesi'nde, 1980 yılından 2025'e kadar mezun olanların katılımıyla "1. Geleneksel Mezun Şenliği" düzenlendi.

Erzurum Anadolu Lisesi Mezunları Derneğince okul bahçesinde düzenlenen ve kentin yanı sıra farklı ülke ve şehirlerden yaklaşık 300 kişinin katıldığı etkinlikte, mezunlar sınıf sıralarında buluşarak hatıralarını yad etti.

Erzurum Anadolu Lisesi Mezunları Derneği Başkanı Alparslan Dumlu, ilk mezunlarını 1980 yılında veren okulun 2024-25 eğitim-öğretim yılında 45. dönem mezunlarını verdiğini belirterek, derneğin genellikle mezunlarının ve öğrencilerinin sosyal, kültürel ve eğitimsel bağlarını güçlendirmeyi amaçlayan bir sivil toplum kuruluşu olduğunu söyledi.

Farklı dönemlerden mezun yaklaşık 300 kişinin katılımıyla şenliğin düzenlendiğini ifade eden Dumlu, şöyle devam etti:

"Ülkemizin ve hatta dünyanın farklı coğrafyalarında yaşayan arkadaşlarımızın, okulumuza ve ilimize olan vefa duygularıyla, birçok fedakarlıklarıyla şenliğimize iştirak etmiş olmasının verdiği mutluluğu tarif etmek mümkün değildir. Esasen okulumuzdan mezun olan arkadaşlarımızla bağlarımız hiçbir zaman kopmadı ve sürekli olarak ülkemizin farklı farklı bölgelerinde müteaddit toplantılar gerçekleştirdik. Gönül ve kültür bağımızın daha da kapsayıcı ve ulaşılabilir olması için kurduğumuz derneğimiz, daha önce arkadaşlarımızın başlatmış olduğu mezun buluşmasını geleneksel hale getirmiştir."

Derneğin, okul mezunlarının sosyal, kültürel, bilimsel, mesleki ve sportif yaşantılarına katkıda bulunmak, öğretmenlerin ve diğer çalışanların sorunları ile ilgilenmek amacıyla tamamen gönüllülük esasıyla kurulduğunu aktaran Dumlu, okuldaki 43 öğrenciye de burs imkanı sağladığını dile getirdi.

Dumlu, şenliğe katılan ve destek verenlere teşekkür etti.