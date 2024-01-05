Erzurum, Ağrı ve Kars'ta Kar ve Tipi Nedeniyle Yüzlerce Yerleşim Yerine Ulaşım Sağlanamıyor
Erzurum, Ağrı ile Kars'ta kar ve tipi nedeniyle 128 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor. Erzurum'da 24 kırsal mahallenin yolu ulaşıma kapandı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor. Ağrı'da 100, Kars'ta ise 4 köyün yolu ulaşıma kapalı bulunuyor. İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Erzurum, Ağrı ile Kars'ta, kar ve tipi nedeniyle 128 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle Erzurum'da 24 kırsal mahallenin yolu ulaşıma kapandı.
Kapanan yollarda Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin kar temizleme çalışması devam ediyor.
Kar ve tipi nedeniyle Ağrı'da 100, Kars'ta ise 4 köyün yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.
İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.