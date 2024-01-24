Erzurum, Ağrı, Iğdır ve Kars'ta Kar ve Tipi Nedeniyle Ulaşım Sağlanamıyor

Erzurum, Ağrı, Iğdır ve Kars'ta 360 yerleşim yerine kar ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Erzurum'da 35 kırsal mahallenin yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yollarda karla mücadele çalışması başlattı.

Kar ve tipi nedeniyle Ağrı'da 296, Iğdır'da 24 ve Kars'ın Digor ilçesinde 5 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, yolların ulaşıma açılması için çalışmasını sürdürüyor.