Erzurum, Ağrı, Erzincan, Kars, Tunceli, Iğdır ve Ardahan'da 19 Mayıs törenleri düzenlendi

Erzurum, Ağrı, Erzincan, Kars, Tunceli, Iğdır ve Ardahan'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.

Erzurum'da Havuzbaşı Kent Meydanı'ndaki törende İl Gençlik ve Spor Müdürü Levent Çakmur, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Çifte Minareli Medrese önünden Kent Meydanı'na kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

Burada devam eden programda şiirler okundu ve sporcular gösteri yaptı.

Programlara Vali Vekili İlyas Öztürk, 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tevfik Algan, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, kurum müdürleri, askeri erkan, sporcular, antrenörler ve vatandaşlar katıldı.

Ağrı

Ağrı'da İl Gençlik ve Spor Müdürü Fedai Din, sporcularla Abide Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Programın devamında Vali Mustafa Koç, Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış, 12. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Vekili Albay Erhan Cesur, İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar, protokoldekiler ve sporcular, Türk bayraklarıyla Cumhuriyet Caddesi'ne kadar yürüdü.

Vali Koç ve beraberindekiler, caddede öğrencilerin sportif faaliyetlerini izleyip birlikte tenis oynadı.

Tunceli

Tunceli'de de Valiliğin bahçesinde düzenlenen programda İl Gençlik ve Spor Müdürü Lokman Ekinci, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Atatürk Stadı'nda devam eden törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı'nın okundu.

Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Öğrencilerin spor gösterileri yapıp müzik dinletisi sunduğu ve yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verildiği program, geçiş töreniyle sona erdi.

Törene Cumhuriyet Başsavcısı Enver Eroğlu, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Nuh Köroğlu, İl Emniyet Müdürü Hakan Duman, kurum müdürleri, öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.

Çemişgezek ilçesinde de Kaymakam Orçun Cüneyt Zor'un katılımıyla kutlama programı düzenlendi.

Erzincan

Erzincan'da Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törende İl Gençlik ve Spor Müdürü Volkan Burak Mumcu, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Merkez Spor Salonu'nda devam eden programda sporcular gösteri yaptı.

Vali Hamza Aydoğdu, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Cem Kamil Sağcan, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Halil Odabaş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Veysel Yanık, İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, vatandaşlar ve öğrencilerin katıldığı etkinlik, mehter ekibi ile 3. Ordu Komutanlığına bağlı bando takımının çeşitli marşları seslendirmesiyle sona erdi.

Kars

Kars'ta Atletizm Sahası'nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Samsun'dan getirilen Türk bayrağı, Kars Valisi Ziya Polat'a teslim edildi.

Etkinlikler, okullar arası 4x100 metre bayrak yarışı, 5 dalda minder spor gösterileri, çuval, yumurta, halat çekme yarışları, okçuluk gösterisi, mehteran takımı ve bando gösterisiyle devam etti.

Etkinliklerde dereceye giren sporculara ödüller takdim edildi.

Törene 14. Mekanize Piyade Tugay Komutan Tuğgeneral Şahin Yenilmez, AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Amanvermez, Belediye Başkan Vekili Turgay Kızılörenli, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuru Guliyev ve vatandaşlar katıldı.

Sarıkamış ilçesinde de "Geçmişten Günümüze 19 Mayıs Resim Sergisi" düzenlendi.

Sarıkamış Liseliler Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı tarafından otelin salonunda düzenlenen sergide Doğu Cephesi Komutanı Kazım Karabekir Paşa'nın çocuklar için yaptığı etkinliklerin de bulunduğu, yaklaşık 80 yıl öncesinden bugüne Sarıkamış ve 19 Mayıs bayramlarındaki siyah beyaz resimler yer aldı.

Ardahan

Ardahan'da da 80. Yıl Şehir Stadyumu'nda çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Öğrenci ve sporcular, akrobatik gösteriler yaptı.

Tören sonunda Vali Hayrettin Çiçek ve beraberindekiler, spor faaliyetlerinin sergilendiği stantları gezerek öğrencilerin etkinliğine eşlik etti.

Törene Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Cihanoğlu, Belediye Başkanı Faruk Demir, öğrenciler ve sporcular katıldı.

Iğdır

Iğdır'da Atatürk Semt Sahası'nda düzenlenen törene Vali Ercan Turan, Belediye Başkanı Mehmet Nuri Güneş, protokol üyeleri, öğrenciler, sporcular ve vatandaşlar katıldı.

Sporcuların gösterilerini sunduğu programda 19 Mayıs konulu şiirler okundu.

Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri Vali Turan tarafından verildi.

Programda vatandaş ve memurlardan oluşan dans grubunca, "Gençliğin Rengi" isimli halk oyunları gösterisi sergilendi.