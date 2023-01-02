Erzurum, Ağrı, Ardahan ve Kars'ta soğuk hava etkili oluyor

Erzurum, Ağrı, Ardahan ve Kars'ta dondurucu soğuklar nedeniyle bazı dere ve nehirlerin bir kısmı buz tuttu.

Erzurum, Ağrı, Ardahan ve Kars'ta dondurucu soğuklar nedeniyle bazı dere ve nehirlerin bir kısmı buz tuttu.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 11 derece ölçüldüğü Erzurum'da bazı camilerin bahçesindeki şadırvanlar ile sokaklardaki tarihi çeşmelerin etrafı buzla kaplandı.

Soğuk nedeniyle araçlar ile bazı ev ve iş yerlerinin camları buz tuttu.

Kar kalınlığı Palandöken Kayak Merkezi'nde 21, Konaklı Kayak Merkezi'nde ise 10 santimetre ölçüldü.

Ağrı

Ağrı'da dondurucu soğukların etkisiyle Murat Nehri ve derelerin yüzeyi buzla kaplandı.

İş yeri camlarının buz tuttuğu kentte, bazı vatandaşlar araçlarını soğuktan korumak için battaniyelerle örttü.

Ardahan

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 18 dereceye düştüğü Ardahan'da soğuk nedeniyle yol ve kaldırımlar buz tuttu.

Kura Nehri yüzeyinin büyük bölümünde buzlanma oluştu.

Kars

Kars'ta soğuk hava nedeniyle bir çok dere ve gölet dondu.

Bitki ve ağaçlarda kırağı meydana gelirken, yaban kuşları donan alanlarda yiyecek bulmakta güçlük çekti.

Bazı vatandaşlar araçlarının üzerini battaniye ve halılarla örttü.