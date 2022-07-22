ERZURUM (AA) - Bakan Kasapoğlu: "Erzurum en büyük teleskobun bulunduğu il olması açısından önem arz ediyor"
AA - Sagip Sezginer - Güncel
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TÜBİTAK Ulusal Gökyüzü Gözlem Şenliği Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun video konferansla bağlantıda yaptığı açıklamalar ERZURUM - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Erzurum'da düzenlenen TÜBİTAK Ulusal Gökyüzü Gözlem Şenliği'ne video konferans ile bağlandı.
TÜBİTAK Ulusal Gökyüzü Gözlem Şenliği
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun video konferansla bağlantıda yaptığı açıklamalar ERZURUM - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Erzurum'da düzenlenen TÜBİTAK Ulusal Gökyüzü Gözlem Şenliği'ne video konferans ile bağlandı.
AA / Sagip Sezginer - Güncel