Erzurum'a nisan karı

İstanbul'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüleri yakalamak için yapılan operasyonda 50 kişi gözaltına alındı. Gasp, hırsızlık ve yaralama gibi suçlardan hükümlü olanlar arasında 38 yıl 7 ay hapis cezası kesinleşen Hakan Ö. ve 25 yıl hapis cezası kesinleşen Mehmet A. da bulunuyor.