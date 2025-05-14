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Erzurum'a Mayıs Ortasında Kar Yağdı, Taraftarları Taşıyan Otobüs Yoldan Çıktı

Erzurum'a Mayıs Ortasında Kar Yağdı, Taraftarları Taşıyan Otobüs Yoldan Çıktı
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Erzurum ve çevresinde etkili olan kar yağışı, Trabzonsporlu taraftarları taşıyan otobüsün yoldan çıkmasına neden oldu. Otobüs, Aşkale ilçesi yakınlarında kar nedeniyle kaza yaptı ancak ekiplerin müdahalesiyle yolcular güvenli bir şekilde kurtarıldı.

1) ERZURUM'A MAYIS ORTASINDA KAR YAĞDI, TRABZONSPOR TARAFTARLARINI TAŞIYAN OTOBÜS YOLDAN ÇIKTI (2)

TARAFTARLARI TAŞIYAN OTOBÜS YOLDAN ÇIKTI

Erzurum ve çevresinde yaşanan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi. Gaziantep'te Galatasaray- Trabzonspor'un karşılaşacağı Ziraat Türkiye Kupası Finaline giden Trabzonlu taraftarları taşıyan otobüs saat 05.20 sıralarında, Aşkale ilçesi Turaç ve Tepsicilik Mahallesi arasında kar yağışı nedeniyle yoldan çıktı. Olayın haber alınması üzerine, Aşkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yolun ve vatandaşların can güvenliğini sağlayarak kurtarma çalışması yaptı. Ekiplerin koordineli çalışmaları sonucunda, 35 yolcusu olan otobüs bulunduğu yerden çıkarıldı. Sağlık durumlarının iyi olduğu tespit edilen yolcular, gerekli kontrollerin ardından Gaziantep'e gitmek üzere yollarına devam etti.

KAMPTA KARA YAKALANDI

Bu arada Erzurum'un 1275 rakımlı Oltu ilçesine bağlı yüksek kesimlerde yaşayanlar da güne beyaz örtüyle uyandı. Özellikle Oltu Kötoğlu Ormanları'nda kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye ulaştı. Geceyi Kötoğlu Ormanları'nda kamp yaparak geçiren yamaç paraşütçüsü Bayram Yücel, "Gece boyunca yağmur yağıyordu. Sabah uyandığımda ise her yerin beyaza büründüğünü gördüm. Gerçekten büyük bir sürprizdi" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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