Erzurum'a mayıs ayında lapa lapa kar yağdı

Erzurum'da Mayıs ayında kar sürprizi

ERZURUM - Erzurum'da takvimler Mayıs ayının ortasını gösterirken şehir adeta beyaz büründü, vatandaşlar sabah lapa lapa kar yağışı ile uyandı.

Karı ve soğuğu ile meşhur olan Erzurum'da Mayıs ayında yağan kar vatandaşları çokta şaşırtmadı. Gece sağanak yağış ile başlayan yağmur sabah saatlerine doğru kara dondu. Lapa lapa yağan kar bir anda yüksek kesimler başta olmak üzere kent merkezini de beyaza bürüdü. Trafikte zaman zaman aksamalara neden olan kar yağışı vatandaşlara şemsiyelerini kullanmak zorunda bıraktırdı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü tahminlerine göre; Erzurum'un da içinde bulunduğu bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.