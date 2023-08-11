Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, Karabük'ten ayrılarak Erzurum Emniyet Müdürlüğü görevine atandı. Yırtar, emniyet personeli tarafından alkışlar ve konvoy eşliğinde yeni görev yerine uğurlandı.

Erzurum'a atanan emniyet müdürü alkışlarla ve konvoyla uğurlandı

Emniyet teşkilatından duygu dolu uğurlama

KARABÜK - Emniyet Müdürleri Kararnamesi ile Erzurum'a tayin olan Karabük Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, emniyet personeli tarafından alkışlar ve konvoy eşliğinde yeni görev yerine uğurlandı.

7 Temmuz 2022 tarihinde Emniyet Müdür Vekili olarak Karabük'e atanan, ardından 11 Ağustos 2022 tarihli 2022/393 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile asaleten ataması yapılan Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, 1 yıllık görev süresi sonrası Erzurum Emniyet Müdürlüğü görevine atandı. 1 yıl süre içerisinde gerek emniyet personeli, gerekse halkla kurduğu ilişkilerle kendini sevdiren Yırtar, düzenlenen törenle yeni görev yeri Erzurum'a uğurlandı. Karabük Emniyet Müdürlüğü bahçesinde veda ettiği mesai arkadaşlarından helallik isteyen Yırtar, "Yeni müdürünüze karşı beni mahcup etmeyin. Gösterebileceğiniz en güzel performansı gösterin. Size güvenim tam. Ailenizle huzurlu bir hayat diliyorum" dedi. Duygu dolu anların yaşandığı uğurlamada Yırtar, daha sonra kontrol noktalarındaki personelle de vedalaşarak kentten ayrıldı.