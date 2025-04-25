Erzurum 2025 Turizm Başkenti Oluyor

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) tarafından 2025 yılı için "Turizm Başkenti" seçilen Erzurum'da, yarın EİT Ülkeleri Turizm Bakanları Toplantısı, EİT 2025 Erzurum Turizm Başkenti Resmi Açılış Töreni ve Palandöken Ekonomi Forumu düzenlenecek.

Kentte gerçekleşecek programlara, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile EİT üyesi ülkelerin turizm bakanlarının katılması bekleniyor.

Etkinlikler kapsamında yarın EİT Ülkeleri Turizm Bakanları Toplantısı, EİT Ülkeleri adına Hatıra Ormanı Fidan Dikim Seremonisi, SOLOTÜRK gösterisi, Palandöken Ekonomi Forumu, KUDAKAF 2025 Kariyer Fuarı Açılışı ve EİT 2025 Erzurum Turizm Başkenti Resmi Açılış Töreni gerçekleştirilecek.

Etkinlikler için kente gelen Türkmenistan, Azerbaycan, Tacikistan, Özbekistan ve İran heyetleri, Erzurum Havalimanı'nda AK Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz, Vali Yardımcısı Mustafa Berk Çelik, Yakutiye Kaymakamı Tuncay Kaldırım, EİT 2025 Erzurum Koordinatörü Muharrem Çığlık ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Yer tarafından karşılandı.

Programa katılmak üzere birçok ülkenin Türkiye büyükelçisi de Erzurum'a geldi.