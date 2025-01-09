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Erzurum 2025 Turizm Başkenti: Kış Oyunları Başladı

Erzurum 2025 Turizm Başkenti: Kış Oyunları Başladı
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Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) tarafından Erzurum'un 2025 Turizm Başkenti ilan edilmesiyle birlikte düzenlenen Kış Oyunları'nın dördüncü gün yarışları başladı. Curling ve kar voleybolu müsabakalarının yapıldığı etkinlikte 72 sporcu mücadele ediyor. Yarışlar 12 Ocak Pazar gününe kadar devam edecek.

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) tarafından Erzurum'un "2025 Turizm Başkenti" ilan edilmesi kapsamında organize edilen Kış Oyunları'nın dördüncü gün yarışları başladı.

Organizasyonda bugün curling ve kar voleybolu müsabakaları yapılıyor.

Erzurum Curling Salonu ve Palandöken Kayak Merkezi'nde düzenlenen müsabakalarda, 72 sporcu mücadele edecek.

Yarışlar, 12 Ocak Pazar gününe kadar sürecek.

Kaynak: AA / Talha Koca - Güncel
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