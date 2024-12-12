Üye Girişi
Haberler
Suriye'de yeni hükümet, anayasayı ve parlamentoyu 3 ay boyunca askıya aldı

Suriye'de anayasa ve parlamento askıya alındı

 İsrail, Suriye'yi neden işgale başladı? İşte Netanyahu'nun yeni bahanesi

Konu Suriye! İşte Netanyahu'nun yeni bahanesi

 Meclis'te tansiyon yükseldi! Bakan Kurum, CHP'li vekilin getirdiği pis suyu yere fırlattı

Murat Kurum'u daha önce böyle görmediniz
Genç kadın kıskançlık tartışması esnasında eşinin tabancasıyla vurularak öldü

Telefona gelen mesaj genç kadının sonu oldu

Erzurum 2025 Turizm Başkenti: Etkinlikler Osmanlı Geleneğiyle Duyuruluyor

Erzurum 2025 Turizm Başkenti: Etkinlikler Osmanlı Geleneğiyle Duyuruluyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı tarafından 2025 Turizm Başkenti ilan edilen Erzurum'da, yıl boyunca düzenlenecek etkinliklerin tanıtımı Osmanlı geleneğiyle gerçekleştiriliyor. 'Peyk' kıyafetleri giymiş görevliler, hazırlanan organizasyon takvimlerini vatandaşlara dağıtıyor.

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) tarafından Erzurum'un "2025 Turizm Başkenti" ilan edilmesiyle kentte düzenlenecek etkinlikler, Osmanlı geleneğiyle vatandaşlara duyuruluyor.

"Avrupa Kış Sporları Başkenti" de seçilen şehirde, 2025'te düzenlenecek etkinlikler için hazırlıklarda son aşamaya gelindi. Şehirde yıl boyunca düzenlenecek birçok organizasyonun takvimi de duyurulmaya başlandı.

Osmanlı döneminde devletin önemli yazışmalarını, haberlerini ya da emirlerini taşımakla görevli olan ve "peyk" olarak adlandırılan özel elçilerin kıyafetini giyen görevliler, şehrin belirli noktalarında etkinlik takvimlerinin yer aldığı broşürleri vatandaşlara dağıtıyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Yer, AA muhabirine, Erzurum'un 2025 yılı içinde ev sahipliği yapacağı iki organizasyonun olduğunu hatırlattı.

Organizasyonlara 6-12 Ocak'ta kış oyunlarıyla "EİT Turizm Başkenti" etkinlikleriyle başlayacaklarını bildiren Yer, "Her iki organizasyon için de çok heyecanlıyız. Hazırlıklarımızda son aşamaya geldik. Bugün farkındalık olsun dedik. Arkadaşlarımız, Osmanlı devletinde haberci olarak görev yapan peyklerin kıyafetlerini giydi. Peykler aracılığıyla yapacağımız etkinliklerin ana başlıklarını broşürler halinde, kalabalığın yoğun olduğu yerlerde halkımıza dağıtmak istedik." diye konuştu.

Ahmet Yer, herkesi Erzurum'da gerçekleştirilecek etkinliklere davet etti.

Kaynak: AA / Tevhid Furkan Nehri - Güncel
img

Gelecek maçta kabusu yaşayacak
img

Bütün İspanya Samet'i konuşuyor
img

Hakan Fidan kritik zirvede 1 değil tam 7 mesaj birden verecek
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Başakşehir-Heidenheim maçı ne zaman? Başakşehir Heidenheim maçı saat kaçta, hangi kanalda? Mehmet Yalçınkaya'nın kızı kim? MasterChef jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya kimdir, kaç yaşında? ATV CANLI YAYIN İZLE || 12 ARALIK Esra Erol canlı izleme linki! Esra Erol'da son bölümde neler oldu? Güngören'de bina neden çöktü? Az önce deprem mi oldu? 12 Aralık en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Fatih Portakal'ın maaşı ne kadar? Fatih Altaylı, Fatih Portakal'ın ne kadar kazandığını açıkladı! ÇANAKKALE'DE DEPREM! Çanakkale'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 12 Aralık Çanakkale'de nerede deprem oldu? ÇANAKKALE'DE DEPREM! Deprem ne zaman oldu? Depremin büyüklüğü kaç? GELİNİM MUTFAKTA 12 ARALIK PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 12 Aralık Perşembe Gelinim Mutfakta kim kazandı? Masterchef'te 11 Aralık eleme adayı kim oldu? Dün akşam Masterchef'te potaya kim girdi? Süleyman Şah Türbesi taşınacak mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.