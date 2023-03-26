ERZİNCAN YOLU, TIR GEÇİŞİNE AÇILDI

Erzincan kara yolunun gece yoğun kar ve tipi nedeniyle TIR geçişlerine kapatılan bölümü sabah saatlerinde açıldı.

Tunceli'de günlerdir etkili olan sağanak, yükseklere kar olarak düştü. Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle gece saatlerinde Tunceli-Erzincan kara yolunun Pülümür ilçesi ile Muti Köprüsü arasında kalan bölümü valilik tarafından TIR geçişlerine kapatıldı. Sabah saatlerinde yol TIR geçişlerine de açıldı. (DHA)