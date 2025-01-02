Erzincan ve Ardahan'da Regaip Kandili Programları Düzenlendi

Erzincan ve Ardahan'daki camilerde Regaip Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

Erzincan Müftülüğünce Terzibaba Camisi'nde düzenlenen programda yatsı namazı öncesinde ilahiler ve Mevlid-i Şerif okunup İslam alemi için dua edildi.

İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu, vaazında Regaip Kandili'nin önemine değinerek, üç ayların başladığını ve dua etmenin önemli olduğunu söyledi.

Kentteki diğer camilerde de kandil dolayısıyla çeşitli programlar düzenlendi.

Ardahan'da da camilerde programlar gerçekleştirildi.

Merkez Karagöl Camisi'ndeki programda vatandaşlar namaz kıldı, dua etti.

Programa katılan Ardahan Müftüsü Adem Karadeniz vatandaşların kandilini tebrik etti.