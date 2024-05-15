Erzincan Valisi: Mart ve Nisan Aylarında 89 Terör Operasyonu Gerçekleştirildi

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, mart ve nisan aylarında 89 terör operasyonu gerçekleştirildiğini belirterek, "Şu anda bizim dağlarda veya başka bir yerde tespit ettiğimiz terörist unsura rastlanmamıştır." dedi.

Aydoğdu, Valilikte, kentte yaşanan asayiş, terör ve kaçakçılık olaylarına ilişkin düzenlediği basın toplantısında, gece gündüz vatandaşların huzur ve güvenliği için çalıştıklarını söyledi.

Vatandaşların huzur ve güvenliğini etkileyecek bütün olaylarda çok ciddi anlamda bir düşüşle karşı karşıya olduklarını vurgulayan Aydoğdu, "Mart ve nisan aylarında 89 terör operasyonu icra edilmiştir. İl sınırları içinde şu anda bizim dağlarda veya başka bir yerde tespit ettiğimiz terörist unsura rastlanmamıştır." ifadelerini kullandı.

Aydoğdu, göçmen kaçakçılığına yönelik yapılan 28 operasyonda 95 düzensiz göçmenin yakalandığını, göçmen kaçakçılığı yapan 18 şüphelinin ise adli makamlara sevk edildiğini anlattı.

Operasyonlarda 63 kilo çeşitli uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirildi

Özellikle gençleri zehirleyen uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonların sürdüğüne işaret eden Aydoğdu, şöyle konuştu:

"2024 yılı mart ve nisan aylarında uyuşturucuyla mücadele kapsamında 78 operasyon yapılmıştır. Operasyonlar kapsamında 114 şüpheli adli makamlara sevk edilmiştir. 2023 yılının aynı dönemine göre kıyaslandığında operasyon sayısında yaklaşık olarak yüzde 117 oranında artış sağlanmıştır. Operasyonlarda, 63 kilo çeşitli uyuşturucu ve uyarıcı madde ile 1819 sentetik ecza maddesi, 200 kök kenevir bitkisi ve 4 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirilmiştir."

Kentte jandarma ve emniyet ekipleri ile yapılan çalışmalar, hayata geçirilen projeler neticesinde 2023'ün nisan ve mart aylarına göre yüzde 95 ile yüzde 100 arasında aydınlatma oranı bulunduğunu dile getiren Aydoğdu, asayiş olaylarında yüzde 8, hırsızlık olaylarında ise yüzde 12 oranında bir düşüş yaşandığını kaydetti.

Köylerde meydana gelen hırsızlık, kaçakçılık, terör ve asayiş olaylarına karşı da tedbirlerin artırıldığını ifade eden Aydoğdu, "İl Jandarma Komutanlığımız sorumluluk bölgesinde hırsızlık, kaçakçılık, terör ve asayiş olayları ile etkin mücadele etmek, faili meçhul olayların en kısa sürede aydınlatılması, suçluların adalet önüne en kısa sürede çıkartılması maksadıyla kamera bulunmayan toplam 458 köy, belde ve mahallelerde kamera kurulumu planlanmış olup, Kemaliye ilçesinde 41, merkez ilçede 63 olmak üzere 104 köy ve mahallede kamera kurulumu tamamlandı. Diğer köy ve mahallelerde kamera kurulumu çalışmaları devam etmektedir." diye konuştu.

Yapı ruhsatı verilen tüm binalara kamera zorunluluğu geliyor

Aydoğdu, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünün "Huzur İçin Erzincan" projesi kapsamında kent merkezinde birçok noktaya ilave kamera koyulması yönelik de çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Bu çalışmaların, Erzincan Belediyesi, İl Özel İdaresi ve İl Emniyet Müdürlüğünü tarafından devam ettiğini aktaran Aydoğdu, şöyle konuştu:

"Bu proje ile il merkezinde 2 bin 608 sokak, 272 cadde, 10 bulvarın bulunduğu ve alandaki çalışmalar çerçevesinde belediye, özel idare ve emniyet müdürlüğüyle mutabakata vardık. Protokol hazırlanıyor. Bu anlamda Erzincan Belediyesi de bize destek olacak. Kent merkezinde ilk etapta 64 noktaya kamera kurulumunu gerçekleştireceğiz. Aynı zaman da Erzincan Belediyesi yapı ruhsatı verdiği tüm binalara kamera sistemi kurma zorunluluğu getirecek. Kapalı devre olacak. O cadde veya sokakta suç işlendiğinde güvenlik güçlerimiz o görüntüleri inceleyebilecekler."