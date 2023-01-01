Vali Makas yeni yıl akşamı görev yapan personelleri ziyaret etti

Vali Mehmet Makas, görev başındaki emniyet, jandarma ve hastane personelini ziyaret edip yeni yıllarını tebrik etti.

Vali Mehmet Makas, görev başındaki emniyet, jandarma ve hastane personelini ziyaret edip yeni yıllarını tebrik etti.

Vali Makas, vatandaşların yeni yılı huzur ve güven içerisinde geçirmelerini sağlamak amacıyla, genel güvenlik ve asayişin temini ile vatandaşların can ve mal emniyeti için görev başında bulunan polis, jandarma ve güvenlik korucularını ziyaret etti.

2022 yılının son gecesinde ilk olarak Mertekli Uygulama Noktasında, görev başındaki jandarma personeli ve güvenlik korucularını ziyaret eden Vali Makas, ekiplerin yeni yıllarını kutlayarak, 2023 yılının ülkemizde acıların yaşanmadığı, huzurun, sükünetin, refahın ve barışın hakim olduğu bir yıl olmasını temenni etti.

Daha sonra Erzincan-Erzurum karayolu üzerindeki Akyazı uygulama noktasında görevli polis ekiplerini ziyaret eden Vali Makas, polislere görevlerinde başarılar dileyerek, yeni yıllarını tebrik etti.

2023 yılının ilk dakikalarında ise Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisini ziyaret eden Vali, görevli sağlık personellerinin ve vatandaşların yeni yılını kutlayarak, hastalara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Gerçekleştirilen ziyaretlerde Vali Mehmet Makas'a, İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hakan Dedebağı, Sağlık İl Müdürü Dr. Cihan Tekin, Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız'da eşlik etti. - ERZİNCAN